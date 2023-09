Wandelen langs heraangelegde dolomietpaden in Gentpoortvest kan weer

Ultraspor­ter Matthieu Bonne (29) herstelt thuis na ‘het zwaarste record van zijn leven’: “Op acht kilometer van het einde had ik er genoeg van, ik wilde stoppen”

“Al na drie uur had ik het koud en dat is nooit meer voorbij gegaan.” Thuis in Bredene herstelt Matthieu Bonne (29) langzaamaan van de inspanningen die hij 60 uur en 55 minuten lang deed om 131 kilometer af te leggen in de Golf van Korinthe. De recordman heeft nog last van tong, lippen en neus, maar glundert van trots: “Ik wil mensen inspireren en ik denk dat dat gelukt is."