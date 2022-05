Wagen eindigt tegen verkeerslicht na ongeval in Brugge

Brugge En óf de Bruggeling zin heeft in de Heilig Bloedpro­ces­sie! Tickets voor zitplaat­sen uitver­kocht “en we moeten zelfs figuranten weigeren”

Het gaat plots hard voor de Heilig Bloedprocessie, op donderdag 26 mei in Brugge. Alle tickets voor zitplaatsen zijn al de deur uit en ook het nodige aantal figuranten is bereikt. “Logisch, het is drie jaar geleden dat er nog eens processie was. Dat is nooit eerder gebeurd”, zegt William De Groote van de organiserende Confrérie. “Al verliepen de voorbereidingen moeizamer dan anders.”

16 mei