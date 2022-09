Wagen belandt tegen gevel langs Astridlaan in Assebroek

Brugge Brugse Toneel­kring De Valk viert 75 jaar, tot blijdschap van voorzitter Dominique: “Op zijn sterfbed vroeg papa me om onze vereniging zolang mogelijk in stand te houden”

De Brugse toneelvereniging De Valk heeft haar 75ste verjaardag gevierd in het stadhuis. Een emotioneel moment voor voorzitter-regisseur Dominique Berten. “Op zo’n moment besef ik dat het de moeite waard was om te blijven doorbijten, ook in de moeilijkere periodes van De Valk", vertelt Dominique. In oktober zitten alvast diverse Brugse toneelverenigingen samen om zich te buigen over de toekomst van toneel in de stad.

