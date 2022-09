Wagen belandt tegen gevel langs Astridlaan in Assebroek, vlakbij school

De auto ging van de weg af en belandde tegen de voorgevel van een loods, aan de overkant van een school. Op die plaats staat nochtans heel wat signalisatie om snelheid te minderen. De klap was zwaar. Als bij wonder vielen er geen gewonden. De brandweer kwam ter plaatse om de stabiliteit te controleren en de gevel te stutten. Die raakte zwaar beschadigd. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De politie onderzoekt de omstandigheden waarin het ongeval gebeurde. De wagen werd getakeld en is rijp voor het schroot.