Wagen belandt op dak: Moeder (28) en peuter (2) blijven ongedeerd bij spectaculair ongeval

Het ongeval gebeurde even na 14 uur woensdagmiddag langs de drukke Baron Ruzettelaan in Brugge. De 28-jarige bestuurster uit Brugge verloor om een nog ongekende reden de controle over haar wagen. Die belandde op zijn dak dwars over de rijbaan. En ook twee geparkeerde wagens deelden in de klappen. Een spectaculair zicht.