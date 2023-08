Wagen belandt in berm in Brugge: bestuurder even spoorloos

Indoorat­trac­ties beleven hoogdagen dankzij natte zomerdagen: “We laten onze vakantie niet in het water vallen door het weer”

Regen, wind en nog geen 20 graden: echt zomers kan je het weer niet noemen. Je moet net nu maar een verblijf aan de kust hebben geboekt. We gingen in de wachtrij staan van Sea Life Center in Blankenberge, Plopsaqua in De Panne en Kinepolis Oostende. De indoorattracties beleven hoogdagen, maar is - naast het weer - ook de toerist een depressie nabij?