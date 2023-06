Waarom is schartong de vis van het jaar en waarom mag je niet verwarren met slibtong of... tongschar?

Met de schartong heeft het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing de vis van het jaar aangeduid. Een ondergewaardeerde vissoort in ons land, die je momenteel vooral in zuiderse landen op de kaart ziet staan. Chef Laurent Law van restaurant Amuzee in Zeebrugge is een fan en deelt zijn recepten: “Superlekkere vis, zeker als hij op de graat wordt gebakken.”