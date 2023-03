Waar kan je shoppen, parkeren of een hapje eten? Alles wat je moet weten over koopzondag in Brugge

Pierre Serry, “fixer” van kasteel­moord, verlaat gevangenis

Pierre Serry, een van de spilfiguren in het dossier van de kasteelmoord heeft vanmorgen rond 9.10 uur de gevangenis van Brugge verlaten. Vorige week woensdag besliste de strafuitvoeringsrechtbank in Gent hem een enkelband toe te kennen. De beroepscrimineel uit Aalter kreeg destijds 19 jaar cel voor zijn rol als “fixer” bij de moord op kasteelheer Stijn Saelens (34) in Wingene.