Vuurwerk én muziek van Nicole & Hugo tijdens Brugge Feest op oudejaarsnacht: “Na twee verloren jaren mikken we op 20.000 feestvierders”

BRUGGE Kerstloop vindt volgend jaar opnieuw op vrijdag­avond plaats: “Maar die massa toeschou­wers hebben we dan weer nog nooit gehad”

1.700 deelnemers hebben zondagavond tijdens de 11de editie van de Kerstloop de kou getrotseerd voor het traject van 10 kilometer, terwijl 1.300 lopers aan de start van de 6 kilometer zijn verschenen. Dat aantal is vergelijkbaar met de editie in 2019. “Het WK voetbal dwong mij ertoe om mijn evenement te verschuiven van vrijdag- naar zondagavond, en dat is niet voor herhaling vatbaar”, zegt organisator Ivan Degrieck.

12 december