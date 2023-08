Vrouwen van Cercle en Club houden elkaar in evenwicht tijdens feesten van De Verloren Hoek

GETEST. Legendari­sche Cirque du Soleil in Knok­ke-Heist: “Acrobatie, muziek en humor: deze show heeft het echt allemaal”

Het wereldberoemde Cirque du Soleil heeft na zeven jaar weer haar grote circustent opgeslagen in ons land. ‘Place to be’ deze zomer is Knokke-Heist, waar de show ‘Kurios’ in première ging. Professionalisme staat voorop in het circus, dus wie de kwakkelende Belgische zomer even wil vergeten, haast zich er best snel naartoe. Verwacht een steampunkspektakel vol acrobatie, muziek en humor.