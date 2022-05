Vrouw laat zich vangen aan phishingmail en verliest duizenden euro's: drietal riskeert tot 10 maanden cel

De jonge L.C. (20) uit Brugge kwam in het najaar van 2019 via Snapchat in contact met een man. Hij beloofde haar dat ze snel geld zou verdienen als ze hem haar bankkaart uitleende. Het meisje ging niet in op het aanbod, maar bracht Anneleen D. (31) en Dimitri B. (35) wel op de hoogte van de mogelijke deal. Via L.C. kwam de bankkaart van het toenmalige koppel in handen van een phishingbende. Tussen 15 en 18 november schreven zij verschillende bedragen over van de rekening van een vrouw. Het slachtoffer had via e-mail de melding gekregen dat haar bankkaart verlopen was en een link aangeklikt om hem te verlengen. De mail bleek echter vals.