Vrouw krijgt alsnog 2 jaar effectief voor gesjoemel met doktersvoorschriften

De beklaagde sloeg tussen augustus 2020 en februari 2021 liefst 27 keer toe. Met voorschriften, die ze naar eigen zeggen gevonden had, kocht ze bij verschillende apothekers in Brugge Durogesic aan: pijnstillende pleisters met fentanyl. De doktersvoorschriften bleken uiteindelijk gestolen te zijn. C.Z. legde bekentenissen af en kreeg op 24 juni 2021 in die omstandigheden 2 jaar cel opgelegd, gekoppeld aan voorwaarden.