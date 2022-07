Vrouw (41) wordt op brutale wijze overvallen op parking van B-Park: “Met een wapen dwong hij haar om in de koffer van haar wagen te kruipen”

Brugge/BlankenbergeEen 41-jarige vrouw uit Zeebrugge is dit voorjaar op brutale wijze overvallen op de parking van het winkelcentrum B-Park in Brugge. Een dolgedraaide man bedreigde haar met een wapen en dwong haar plaats te nemen in de koffer van haar eigen wagen. Nico C. (45) uit Blankenberge haalde uiteindelijk geld af met haar bankkaart en vluchtte weg. Hij kreeg maandag 4 jaar cel.

De hallucinante feiten speelden zich op 10 maart dit jaar af. Het slachtoffer belde die dag zelf de politie op met de gsm van een toevallige passante. Ze vertelde dat ze rond 10.30 uur overvallen was op de parking van het winkelcentrum B-Park langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge. Ze stond net op het punt om te vertrekken vertrekken, toen het portier van haar Renault Captur was opengetrokken. Een man in grijze hoodie en blauwe jas haar bankkaarten of geld geëist. Uiteindelijk duwde hij een pistool onder haar neus en vroeg om op te schuiven.

Het slachtoffer had een kinderzitje naast haar staan en kon daarom niet ingaan op de eisen van de man. Hij dwong haar uiteindelijk om op de achterzetel plaats te nemen. Zelf nam hij plaats achter het stuur van de wagen. Hij reed enkele minuten lang met z’n doodsbange slachtoffer op de achterbank. Uiteindelijk parkeerde hij zich langs de kant van de weg en dwong hij de vrouw om plaats te nemen in de koffer. De dame moest vijf minuten blijven zitten, maar slaagde er kort nadien in om zichzelf te bevrijden. Haar overvaller bleek met de noorderzon te zijn verdwenen. Hij had wel haar identiteitskaart, gsm en drie bankkaarten gestolen.

Quote Ik gebruikte bij de overval een revolver met bolletjes van m’n zoon. De revolver was defect. Er zat geen luchtdruk meer in Nico C. in z’n verhoor

Met de bankkaarten haalde de crimineel nadien 500 euro cash geld af. Twee pogingen om nog eens 100 en 150 euro af te halen mislukten. Camerabeelden brachten de politie enkele dagen later op het spoor van Nico C. (45) uit Blankenberge. De man liep in het verleden al veertien veroordelingen op, waarvoor verscheidene voor drugsfeiten. Sinds 8 september 2021 stond hij ook onder voorwaarden.

In z’n verhoor bekende Nico C. de feiten te hebben gepleegd uit geldnood. Hij kampte naar eigen zeggen met 60.000 euro aan schulden. Met een deel van de afgehaalde 500 euro had hij ook cocaïne aangekocht. “Ik gebruikte bij de overval een revolver met bolletjes van m’n zoon”, verklaarde C. aan de politie. “De revolver was defect. Er zat geen luchtdruk meer in.” De rechter had echter geen begrip voor de situatie van de man. Hij hekelde in z’n vonnis de brutaliteit van de overval en legde de Blankenbergenaar een effectieve celstraf van 4 jaar op. Het slachtoffer wordt nog steeds begeleid en kreeg voorlopig 1.000 euro schadevergoeding toegekend.

