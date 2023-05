Vrouw (33) krijgt twee jaar cel voor cyberaanval op Brugs schildersbedrijf

Deze West-Vlamingen zien straks Ventilus boven hun huis passeren: “Ik jaag ze van mijn erf als ze hier voor de installa­tie aan mijn deur staan”

Nu het tracé van Ventilus tot in detail te raadplegen is, is haarfijn te zien bij welke onfortuinlijke West-Vlamingen straks een nieuwe hoogspanningskabel boven het hoofd hangt. Wij gingen aan de deurbel hangen. Zo ziet Mieke Samyn uit Izegem haar toekomstplannen met een project voor verwaarloosde paarden door de grond geboord, in Lichtervelde is de 88-jarige Marcel Lattré er ook helemaal niet gerust op. “Eerst al die heisa rond de autosnelweg en nu dit weer.”