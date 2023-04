Vrijspraak voor kinderporno op tweedehandslaptop uit Oxfam Wereldwinkel

RESTOTIP. Lio’s in Brugge: “Ons advies? Kom hier minstens eens op het terras genieten op een zonnige dag”

Het zomerterras was er al even, nu is ook het hele interieur van één van de meest iconische plaatsen in het oud-hospitaal Sint-Jan in Brugge klaar om naam te maken. Restaurant, feestzaal én zonneterras in één: dat is Lio’s, de zaak van Pieter Buysse en Jan Vancanneyt. Hoog tijd om de zaak eens helemaal te ontdekken.