Vriendin (29) drugsbaron Flor Bressers maand langer in cel

Flor Bressers zelf verdiende zijn geld met drugshandel, en kon een hele tijd uit de handen van het Belgische gerecht blijven. Hij belandde dan ook op de Most Wanted-lijst. Een jaar na zijn publicatie op die lijst kon hij gevat worden. Hij leefde ondergedoken in een luxeflat in de Renaissance-toren in Zürich in Zwitserland. Echtgenote P.V.H., een Nederlandse schoonheidsspecialiste, werd samen met Bressers gearresteerd in de flat in Zürich. Het Zwitserse gerecht verdenkt haar van witwassen van crimineel geld en heeft tegen haar een apart gerechtelijk onderzoek geopend. Bressers bleef in de cel, maar zijn vriendin werd ter plaatse vrijgelaten. Tot ze niet veel later met het vliegtuig naar Nederland kwam en in de boeien werd geslagen. Ons land vroeg en kreeg de uitlevering van de vrouw van 29. De vrouw viel bij de politie terug op haar zwijgrecht. Ze vroeg de raadkamer om haar vrij te laten, maar daar ging de voorzitter niet op in. Ze laat zich bijstaan door de bekende Brugse strafpleiter Luc Arnou.