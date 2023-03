Voorziening UNIE-K opent vijf nieuwe woningen voor volwassenen met beperking in Brugge: “Ze hebben vaak nood aan hun eigen, rustige plekje”

Het nieuwe gebouw komt in de plaats van de verouderde paviljoenen die dateren uit de jaren 80 van vorige eeuw. “Voor sommigen kan de wereld zeer onvoorspelbaar zijn door bijvoorbeeld autisme, anderen hebben in eerdere levensfasen niet de ondersteuning gekregen die ze nodig hadden”, legt algemeen directeur Karel Braet uit. “Dit kan leiden tot moeilijk gedrag zoals zelfverwonding, maar ook agressie naar medewerkers, familie of naar de infrastructuur.”

Zorgvoorzieningen zoals UNIE-K hebben heel wat expertise om hiermee om te gaan en ervoor te zorgen dat deze mensen kwaliteitsvol kunnen leven. Een aangepaste infrastructuur is daarbij noodzakelijk. “De nieuwe woningen beperken de risico’s en waarborgen de veiligheid”, zegt Braet. “Bewoners hebben vaak nood aan een eigen rustig plekje waar ze zich goed kunnen voelen. Soms maken ze veel lawaai. Een goede geluidsisolatie is dus belangrijk. Zo storen ze elkaar minder. De kleine hoekjes en de keuze van de gebruikte materialen of de kleuren van de muren zorgen voor geborgenheid.”

Nog eens zes nieuwe woningen in 2024

De eerste bewoners verhuizen deze maand naar hun nieuwe woning. In 2024 volgt een tweede fase, een nieuwbouw van zes woningen, zodat binnen enkele jaren alle bewoners uit de paviljoenen in een nieuwe omgeving zullen verblijven. Het gebouw van 3.500 vierkante meter is ontworpen door architectenbureau Gino Debruyne uit Brugge. De hoofdaannemer is bouwbedrijf Damman uit Deerlijk.

400 volwassenen

De kostprijs van het gebouw bedraagt 12,5 miljoen euro. Dit bedrag financierde UNIE-K met eigen middelen en steun van de provincie West-Vlaanderen. Samen met 570 collega’s en vele partners is UNIE-K een compagnon de route voor 400 volwassenen met een meervoudige beperking. Ze doen dit vanuit 3 locaties in West-Vlaanderen: Ons Erf (Brugge), De Waaiberg (Gits) en ‘t Venster (Emelgem).

