Vooruit schenkt 1.800 euro aan organisatie achter Brood(doos)nodig

Sinds kort is die organisatie ook in Brugge actief om brooddozen van kinderen in het lager onderwijs te analyseren en waar nodig te verbeteren. “Meer en meer mensen, ook in Brugge, komen in armoede terecht”, zegt Vooruit-voorzitter Christie Herckenrath. “We moeten daar oog voor hebben. Iedereen moet mee kunnen in Brugge. En lege of niet-voedzame brooddozen moeten we vermijden. Kinderen hebben recht op een volwaardige maaltijd.”