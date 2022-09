Voorstel om buurtcentra langer open te houden, waar Bruggelingen zich kunnen opwarmen tijdens de winter “sympathiek, maar niet haalbaar”

Brugge Verdachten van diefstal­len aan tankstati­ons opgepakt: “Ze waren niet aan hun proefstuk toe”

In Brugge zijn afgelopen weekend twee verdachten opgepakt die kort ervoor een dame probeerden te bestelen in een tankstation in de Baron Ruzettelaan. Het waren omstaanders die de bestuurster erop attent maakten dat een dief haar gsm uit haar wagen probeerde te stelen terwijl de dame aan het tanken was.

27 september