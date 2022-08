Voormalige Radio 2-ochtendstem Nico Blontrock verontwaardigd over afschaffen regioblok: “Ze gooien het kind met het badwater gewoon weg”

Blontrock werkte 31 jaar voor de VRT, waaronder 21 jaar als presentator en journalist voor Radio 2 West-Vlaanderen. Hij was jarenlang de vertrouwde ochtendstem, tot hij koos voor een carrière in de politiek. Sinds 2019 is Nico Blontrock schepen van Cultuur voor CD&V in Brugge. “Ik schiet in m'n krammen als ik lees wat de VRT van plan is", zegt hij verontwaardigd. “In mijn periode werd de programma Avondpost nog afgevoerd, het begin van een besparingsronde op de regio. In 2015 was er dan sprake van om ook het ochtendblok te schrappen. Daar hebben we toen petities voor georganiseerd, en werd de sociale media ingeschakeld. Op die beslissing is de directie nog teruggekomen, maar zeven jaar later is de hakbijl daar.”