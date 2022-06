Voormalige frituuruitbater riskeert 2 jaar cel voor onophoudelijk partnergeweld: "Zo'n geweld doe je nog geen dier aan"

De politie werd op 12 januari dit jaar voor een zoveelste keer naar de woning van M.T. en z’n partner geroepen in Brugge. De vrouw had bij hun aankomst tranen in de ogen en bleek geslagen en gestampt door haar vriend. “Het was opvallend hoe gewoon ze was geworden aan de slagen", vertelde de procureur. Na confrontatie met camerabeelden gaf M.T. de slagen toe. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter, waarop z’n vriendin eindelijk een verklaring durfde af te leggen. De vrouw vertelde dat haar vriend die avond kwaad was geworden, omdat zij haar mond niet had opengedaan op een zitting van de familierechtbank.

Dochtertje in tranen

Tijdens het onderzoek werden nog zeven andere feiten van partnergeweld gevoegd aan het dossier. Ze kwamen telkens aan het licht door derden, want de vriendin van M.T. deed nooit aangifte uit schrik. Op 5 mei 2020 was het bijvoorbeeld een medewerkster van pleegzorg die aan de alarmbel trok. De 6-jarige dochter en 14-jarige zoon van M.T. en z’n vriendin waren op dat moment al geplaatst door de verkrachting die een jaar eerder had plaatsgevonden. De zoon had aangegeven dat z’n moeder slagen had gekregen, waarop de politie ter plaatse trok. Het slachtoffer deed open met een gezwollen oog en had ook striemen in haar hals. Haar dochtertje barstte spontaan in tranen uit bij het zien van de agenten. Haar broer had zich dan weer onder de trap verstopt.

Quote Hij heeft alles eraan gedaan om van de alcohol af te blijven, maar in combinatie met z’n destructie­ve relatie lukte dat niet Joris Van Maele, Advocaat M.T.

M.T. had altijd wel zo z’n eigen verklaring waarom hij z’n partner had geslagen. Op 23 februari vorig jaar gaf hij onder meer aan dat hij kwaad was geworden, omdat zij met een andere vrouw had gekust. “Als het slachtoffer naar een verhoor moest, werd ze telkens gedicteerd was ze moest zeggen”, stelde de procureur. “Indien ze was afgeweken van het verhaal, kreeg ze bij haar thuiskomst klappen.” Het parket vervolgde M.T. niet enkel voor partnergeweld. Op 19 september vorig jaar bedreigde hij immers ook verscheidene mensen met een mes in z’n frituur. En op 28 december vorig jaar sloeg hij dan weer een vriendin van z’n vrouw tot bloedens toe.

Het parket vorderde donderdagmorgen 2 jaar cel voor de man. “De manier waarop jij je slachtoffers aanvalt... Dat doet men nog geen dier aan!”, foeterde de procureur. De verdediging drong aan op een voorwaardelijke celstraf.

Meester Joris Van Maele haalde aan dat alcoholgebruik van z'n cliënt en diens vriendin een grote rol speelde bij de feiten. “Hij heeft alles eraan gedaan om van de alcohol af te blijven, maar in combinatie met z’n destructieve relatie lukte dat niet”, klonk het. M.T. zou op 12 juli kunnen opgenomen worden in een instelling. De relatie met z’n vriendin werd intussen verbroken. Vreemd genoeg gaf de man maar één feit toe. De overige werden betwist. Vonnis op 23 juni.

