Voor het eerst Stadsfestival Knooppunten in Brugge rond rouw en verlies

Brugge Twee nieuwe curatoren moeten Triënnale nu ook internatio­naal laten scoren... en ook rasechte Brugse mag daaraan meewerken

Met 350.000 bezoekers rondde de Brugse Triënnale in 2021 een magische kaap, maar het driejaarlijkse evenement wil in 2024 nóg straffer doen. Daarvoor is nu al een nieuw curatorenduo aangesteld. De Griekse Sevie Tsampalla (45) én de Brugse Shendy Gardin (35) moeten de Triënnale internationaal nog beter verkopen. “Na drie edities is het tijd om de ambities scherper te stellen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

6 september