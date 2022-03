Volgende maand reconstructie van moord op Milan (15)

Assebroek/Oostkamp Link tussen dodelijke steekpar­tij op Milan (15) en in brand gestoken auto’s? “Mensen uit het drugsmili­eu bedreigden ons”

De zaak rond de dodelijke steekpartij op Milan Meert (15) in Oostkamp en de mogelijke ripdeal die eraan voorafging, blijft nazinderen in het drugsmilieu. Afgelopen nacht zijn in Assebroek bij Brugge twee wagens in brand gestoken voor een huis. De politie onderzoekt of er een link is tussen beide dossiers. “Milan woonde twee jaar geleden nog even in bij een van mijn zonen”, vertelt bewoner Marc Guidee, die opgelucht is dat hij het kan navertellen.

