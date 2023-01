Vogelweekend in West-Vlaanderen: “Meer houtduiven, ekster verdwijnt uit top tien”

Met het Grote Vogelweekend wil Natuurpunt gegevens verzamelen over onze tuinvogels. Tegelijkertijd wil Natuurpunt mensen wakker maken voor de schoonheid die in onze natuur, maar ook in onze tuinen te vinden is. “We willen mensen aanmoedigen om vogels op een verantwoorde manier te blijven voederen en te helpen, vooral tijdens de wintermaanden, maar ook tijdens het broedseizoen”, aldus Gerald Driessens, vogelexpert bij Natuurpunt.

Huismus, kauw en vink

In heel Vlaanderen telden afgelopen weekend volgens voorlopige cijfers 47.237 enthousiastelingen vogels in hun tuin. Gemiddeld zagen de tellers 24 vogels van 7 soorten. Dat is iets meer dan vorig jaar. De top drie is huismus, koolmees en vink. In de provincie West-Vlaanderen werden door 7.731 tellers 149.789 vogels geteld in 4.708 tuinen. “Gemiddeld zaten er in onze provincie per tuin 25 vogels van 7 verschillende soorten, waarmee West-Vlaanderen de tweede beste score haalt wat het aantal vogels per tuin betreft. Huismus, kauw en vink bepalen er de top 3. De koolmees zakt lichtjes naar de 4de plaats. De West-Vlaamse top 10 zag duidelijke verschuivingen. De houtduif nam een sprint van de 8ste naar de 5de plaats, ten koste van de merel en de Turkse tortel die respectievelijk 1 en 2 plaatsen moesten inboeten. De ekster verdween na een jaartje alweer uit de top 10.”