Voetpad in Karel Mestdaghstraat wordt heraangelegd

Brugge Directie van Brugse school SASK blijft bij beslissing om uniform niet langer verplicht te maken: “Een petitie hadden we niet verwacht, nee”

De commotie rond het afschaffen van het blauwe uniform in het Brugse Sint-Andreaslyceum brengt de directie voorlopig niet op andere gedachten. En dat ondanks een petitie, die al door ruim 1.000 mensen is ondertekend. “Iedereen moet zich hier welkom voelen, nu lopen we soms ouders en leerlingen mis door onze kledingstijl", zegt directeur Joost Laeremans.

16 januari