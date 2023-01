Voetganger (93) in levensgevaar na aanrijding in centrum van Loppem: “Hij wilde met zijn wandelstok de straat oversteken”

De bejaarde man werd daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De lokale politie onderzoekt het ongeval. Zeker is dat op de plek van de aanrijding geen zebrapad ligt. “De bestuurder had ook niet gedronken”, laat het Brugse parket weten. Het slachtoffer onderging zaterdagnacht nog een operatie in het ziekenhuis. Hij verkeert nog altijd in levensgevaar, al zou zijn toestand wel stabiel zijn.