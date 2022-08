Voetballers van Dudzele halen Les Truttes en Edje Ska naar hun dorp

De driedaagse moet vooral geld in het laatje brengen, want ook deze vereniging is door de coronacrisis getroffen. Al hadden ze ook iets te vieren: vorig seizoen werd VKD kampioen in vierde provinciale. “Nieuwe kleedkamers, een kunstgrasveld, ervaren trainers, toffe medewerkers . Het familiegevoel is belangrijk bij VKD”, zegt Stef Delos. “Dat vraagt veel werk. Steun krijgen wordt steeds moeilijker. Dus iedere vorm van hulp is welkom.”