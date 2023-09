Voetbal Vlaanderen trekt kaart van de meisjes tijdens ‘Maand van het Vrouwenvoetbal’

Museumhuis­je in Begijnhof gaat weer open, maar niet langer bemand: “Heropening zou zeker een meerwaarde zijn”

Het museumhuisje in het Begijnhof in Brugge gaat binnen afzienbare tijd weer open. Het is de Brugge Foundation, die sinds kort nadenkt over de toekomst van het oude Begijnhof, dat de plannen momenteel concreet maakt. “Dit zou zeker een meerwaarde zijn”, reageert schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenet (CD&V).