Vlaanderen wil aankoop van nieuwe vissersboten steunen, maar mag niet van Europa: “De recente scheepsramp toont nochtans aan dat we de vissersstiel niet mogen onderschatten”

Begin deze week vond enkele kilometers voor de kust van het Britse Cornwall een scheepsramp plaats met de Z525 Sylvia-Mary, met thuishaven Oostende. De vissersboot zonk nadat hij tegen de rotsen was gevaren. De vier bemanningsleden konden wel gered worden. “Het doet ons nogmaals beseffen welke risicovolle sector de visserij is", zegt Vlaams parlementslid en Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld), die de kwestie in het parlement aan bod liet komen. “Het belang van de vernieuwing en veiligheid van de visserijvloot mag dan ook niet onderschat worden. Nochtans verbiedt Europa momenteel de steun voor nieuwbouwschepen.”

Ook minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) stond in het Vlaams parlement stil bij het ongeval. “Gelukkig zijn de bemanningsleden door de hulpdiensten in veiligheid gebracht. Maar het toont opnieuw aan dat we de stiel van de vissers niet mogen onderschatten”, aldus de minister.

Heikel punt

In 2022 bleek dat de gemiddelde leeftijd van de Belgische visserijvloot 31 jaar is. Slechts 8 van de 64 actieve vaartuigen zijn op dit moment jonger dan 10 jaar, waarvan vorig jaar 2 nieuwe vaartuigen in gebruik werden genomen. In 2021 werd voor het eerst in 20 jaar een nieuw vissersvaartuig gedoopt in de Belgische visserij. “Vernieuwing van de visserijvloot is echter een heikel punt in het visserijbeleid van de Europese Unie”, stelt Tommelein.

“Toch zou dit voor de Vlaamse visserij, die voor 90 procent bestaat uit een vloot die nog werkt met boomkortechnieken, een impuls kunnen geven aan verduurzaming van de visserijvloot. Ook in het kader van de Europese Green Deal, waarin de lidstaten zich ertoe hebben verbonden om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, zal de verduurzaming van de visserijsector een belangrijk element vormen.”

Voordelen in kaart brengen

Momenteel is investeringssteun voor nieuwe vaartuigen door Europa verboden en het Vlaamse visserijbeleid moet zich daaraan houden. Volgens minister Hilde Crevits zijn er nochtans veel voordelen op vlak van veiligheid, arbeidsomstandigheden en energie-efficiëntie om oudere vaartuigen te vervangen. “In samenwerking met de reders en het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, red.) worden de voordelen ten opzichte van een ouder vaartuig momenteel in kaart gebracht. Op die manier kunnen we aantonen dat nieuwbouwvaartuigen wel degelijk een boost zijn voor de verduurzaming van de visserijvloot, maar niet leiden tot overbevissing”, aldus minister Crevits. Ze wil het thema volgend jaar aan bod laten komen als Vlaanderen het EU-voorzitterschap voor visserij op zich zal nemen.

Modernisering

Volgens Emiel Brouckaert, directeur van de Rederscentrale, is er een groot verschil qua uitstoot en uitrusting op de nieuwe vissersschepen die ondertussen al in de vaart werden genomen. “Het is momenteel zo dat je enkel steun kan krijgen voor investeringen op een vaartuig dat minimum twee jaar in gebruik is. In een vorig systeem kon je nog steun krijgen voor bepaalde investeringen op een nieuw schip, maar dat werd nu uitgesloten. Die regels zijn algemeen besloten voor gans Europa, maar dat is jammer want je moet de situatie op lokaal niveau kunnen bekijken. Modernisering is hier in Vlaanderen de beste manier om duurzamer te gaan vissen. Die investeringen zijn dan ook broodnodig want stilstaan is achteruitgaan. De nieuwe schepen hebben een minder grote impact op het milieu, stoten minder uit en zijn bijgevolg rendabeler”, zegt Brouckaert nog. Wie nu een nieuw schip laat bouwen telt daar overigens zo’n 7 miljoen euro voor neer.

