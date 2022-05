Vlaanderen steunt Heilig Bloedprocessie met forse steun van 50.000 euro: “Zo kunnen we eindelijk werken aan verder professionaliseren”

BruggeDe Vlaamse overheid, onder leiding van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), geeft de organisatie van de Heilig Bloedprocessie in Brugge voor volgend jaar een subsidie van 50.000 euro. Dat is dinsdag bekrachtigd in de Heilig Bloedkapel. “Elke organisator weet dat engagement en vrijwilligerswerk alleen niet meer volstaat om een dergelijk evenement op topniveau te houden”, zegt Pol Van Den Driessche namens de minister-president. De organisatoren tonen zich bijzonder dankbaar.

Het is uitkijken naar donderdag, want dan trekt de Heilig Bloedprocessie weer door de straten van Brugge. Na twee jaar afwezigheid popelen 1.800 figuranten en vele duizenden bezoekers om de processie weer te beleven. Het is één van de absolute hoogdagen in Brugge. Er wordt bovendien droog en zonnig weer voorspeld: ideale omstandigheden om volop van de taferelen te kunnen genieten.

Maar de organisatie van dit Unesco Werelderfgoed staat onder druk. Zowel de stad Brugge als de organiserende Confrérie van het Heilig Bloed zien de kosten voor het evenement stijgen. Met de hulp van de Nationale Loterij kan er weliswaar flink geïnvesteerd worden in nieuwe kostuums en ander nieuw materiaal, dat geld mag niet gaan naar de organisatie van het evenement zelf. En dus is alle extra steun welkom. De organisatie klopte aan bij de Vlaamse regering en die komt nu over de brug met 50.000 euro subsidie, vanaf volgend jaar. Mogelijk gaat het om een langdurig engagement.

Volledig scherm De Heilig Bloedprocessie trekt donderdag weer door de straten. © Benny Proot

Vrijwilligers

“De processie geeft niet alleen enorme uitstraling aan Brugge, ook op het internationale toneel, maar ook de Bruggeling is er enorm fier op", zegt diplomatiek adviseur Pol Van Den Driessche, die dinsdag namens zijn baas Jan Jambon (N-VA) het goede nieuws kwam melden. “Er is allicht geen Bruggeling die de processie nog nooit zag. Zo verankerd zit deze jaarlijkse traditie in de genen. De vzw draait nog steeds op alleen maar vrijwilligers. Dat is fantastisch en vrijwilligheid blijft best de basis en sterkte van dit evenement. Tegelijk weet elke organisator vandaag dat dit engagement alleen niet meer volstaat om een evenement als dit op topniveau te houden.”

Belangrijkste pionnen

Klopt als een bus, reageert William de Groote, voorzitter van de Confrérie van het Heilig Bloed. “We willen uiteraard dat de Heilig Bloedprocessie ook in de toekomst zo professioneel mogelijk georganiseerd wordt. Daarvoor hebben we centen nodig. We moeten onze coördinatoren en belangrijkste pionnen aan boord kunnen houden. Daarom is dit geld zo waardevol. Het zal de Bloedprocessie zelf ook ten goede komen. We zijn de Vlaamse regering dan ook enorm dankbaar.”

Jambon laat nog weten dat hijzelf niet aanwezig kan zijn donderdag, omdat hij nog op het Wereld Economisch Forum in Davos verwacht wordt. Volgend jaar wil hij er wél graag bij zijn.