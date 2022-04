Vlaanderen investeert in opknapbeurt voor vier beschermde monumenten in onze buurt

64 kleinere projecten die soms al 8 jaar wachten op een premie, krijgen vandaag de middelen waar ze zo lang naar uitkijken. Het gaat in de Brugse regio over vier gebouwen: het Grootseminarie in Brugge, de Ryelandtzaal in de Ezelstraat in Brugge, het bisschoppelijk paleis en de pastorie van Loppem. Het hoogste bedrag - 190.000 euro - is voor dat laatste project. Het gaat om bouwwerken aan de pastorie naast de Sint-Martinuskerk die verbouwd wordt. In de Ryelandtzaal in Brugge wordt met 83.000 euro de concertzaal aangepakt en de zolder toegankelijk gemaakt. In de kerk van het Grootseminarie moet de verwarmingsinstallatie vernieuwd worden voor 63.000 euro. Tot slot deelt ook de bisschop in de prijzen: 18.000 euro voor de restauratie van een buitenmuur.