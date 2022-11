Vlaanderen investeert 6 miljoen euro in kustverdediging van Zeebrugge

Brugge/Knesselare Ervaren jockey Adelin (70) krijgt hartaanval middenin paardenra­ce en wordt gered door collega-joc­key (39): “Een wonder dat hij er niks aan overhoudt”

“Ik weet of niet of ik juist het geluk of ongeluk aantrek.” Dat zegt Sébastien Van Hauwermeiren (39), een Aalsterse paardenjockey die op een anderhalve maand tijd tweemaal een collega succesvol reanimeerde op de Waalse Hippodrome. Dinsdag kreeg Adelin Mattheeuws (70) in volle paardenrace een hartaanval, en viel van zijn paard. Adelin kroop - dankzij zijn collega - door het oog van de naald. “Het is een wonder”, zegt zijn echtgenote.

24 november