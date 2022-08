Vlaams minister Hilde Crevits bezoekt vzw De Patio in Brugge: “We krijgen steeds vaker complexere hulpvragen”

Complexere hulpvragen

Het bezoek van de minister bood De Patio de kans haar dagelijkse werking voor te stellen en met de minister in gesprek te gaan over uitdagingen en kansen in de nabije toekomst. “De jeugdhulp dient in de toekomst – nog meer dan voorheen – sneller en flexibeler om te gaan met meer en complexere hulpvragen”, zegt Sanders. “Intens samenwerken met andere jeugdhulporganisaties in de regio en beroep doen op elkaars expertise is in deze noodzakelijk.” Vanuit deze noodzaak engageren zeven Brugse jeugdzorgorganisaties zich om op structurele wijze te gaan samenwerken in functie van het verzekeren van de continuïteit van cliënttrajecten.