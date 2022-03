Vlaams geld voor restauratie 't Hof van Maldeghem en Kloosterkerk van Rode Nonnen

Brugge ‘Are We Urban?’ evenement in het kader van Black History Month in Brugge

De maand maart staat in België het teken van Black History Month (BHM). BHM is een jaarlijkse viering van de veerkracht van de zwarte gemeenschap in heden en verleden. Het is een poging om de manier waarop we verleden en heden van Afrikaanse gemeenschappen over de hele wereld vertegenwoordigen te transformeren. Op 28 maart slaan Cultuurcentrum Brugge, Black History Month en Culture Crossing (een inclusiviteit project van DO vzw) de handen in elkaar voor het event ‘Are We Urban?’.

