Vlaams geld voor realisatie van nieuw Katelijnepark in Brugge

De projectoproep ‘Natuur in je Buurt’ van de Vlaamse Overheid steunt projecten die bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige natuur in Vlaanderen. “We dienden het dossier ‘Katelijnepark’ in, het nieuwe natuurrijke stadspark bij het Brugse stadscentrum. Tijdens de vorige legislatuur wou men hier een randparking van maken, nu maken we dit tot een prachtig groen gebied,” vertelt schepen van Openbaar Domein en Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “We zullen hiervoor een subsidie van 63.050 euro ontvangen.”