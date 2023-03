Vlaams Belang hekelt dat compensaties langs Ventilus-traject niet overal hetzelfde zijn: “Wie woont langs bestaande lijn die verzwaart krijgt kleiner bedrag”

Brugse klimaatac­ti­vist moet nu ook in ons land voor rechter verschij­nen nadat hij zich vastkleef­de aan schilderij: "Een teken dat ik goed bezig ben”

In Nederland is al een rechtszaak lopende omdat hij zich vastkleefde aan het wereldberoemde schilderij “Meisje met de Parel” en ook in België riskeert hij nu voor het eerst een celstraf voor gelijkaardige feiten in het Groeningemuseum in Brugge. Klimaatactivist Wouter Mouton (45) betaalt stilaan een tol voor z’n protestacties, maar dat houdt hem niet tegen. “Of ik in het wielervoorjaar opnieuw iets plan? Wie weet.”