Viktor (18) slachtoffer van seksueel geweld in Minnewaterpark: “Hij sleurde hem mee tot diep in de struiken”

BruggeDe politie is op zoek naar een man die in het Minnewaterpark in Brugge een 18-jarige jongeman aanrandde. De tiener werd in de struiken gesleurd, waarna de verdachte hem betastte onder zijn kleren en ging hurken om hem oraal te bevredigen. Het slachtoffer kon uiteindelijk ontsnappen door de aanrander een harde trap te geven. Door zijn kalme handelswijze, bestaat de kans dat de dader niet aan zijn proefstuk toe was. “Seksueel geweld is nog steeds ergens taboe, zeker bij mannen. Maar wie zich herkent in dit verhaal, vragen we om aangifte te doen”, zegt Lien Depoorter van de Brugse politie.