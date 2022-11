Viking neemt filmpje op voor YouTubekanaal: “Brugge is een bijzonder gastvrije stad”

Volgend jaar wil het trio het Youtubekanaal ‘De Spotcasters’ lanceren. “Brugge is authentiek. Ik speel veel Vikingrolletjes, dus voor mij voelt deze stad echt wel aan als thuiskomen. De atmosfeer, de geschiedenis en de gebouwen passen perfect bij mijn outfit”, vindt acteur, model en entertainer Mike Meeuws. “En natuurlijk gaan we ook proeven van jullie lekkere specialiteiten, want ik heb deze ochtend al een wafel met slagroom gekregen en straks lopen we ook nog langs in het biermuseum.”

Leuke filmpjes voor een breed publiek

Zijn compaan Nico Milutki vult aan: “Aan gastvrijheid geen gebrek, want we kregen zelfs een logement aangeboden voor vanavond.” Er zullen ook nog opnames gebeuren in enkele andere Belgische steden, zoals Gent, Antwerpen en Brussel. Met het nieuwe YouTubekanaal mogen kijkers opdrachten insturen die het drietal moet uitvoeren. “We zullen nooit choqueren, want we hebben duidelijke regels opgesteld dat we nooit foute dingen zullen doen met voedsel of dieren bijvoorbeeld. Het moet leuk en grappig blijven voor een breed publiek, want er zijn al genoeg kanalen met extreme filmpjes. Als acteur kunnen we het ons trouwens niet permitteren om een strafblad te hebben”, besluit Nico.