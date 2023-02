Vijftiger vrijgesproken voor Hitlergroet tijdens coronabetoging

Brugge Oplossin­gen voor bruggenmi­se­rie plots in sneltempo in zicht? Nu ook studie voor nieuwe Kruispoort­brug opgestart

Het lijkt erop dat de bruggenmiserie in Brugge nu – eindelijk – in sneltempo aangepakt wordt. De Vlaamse Waterweg nv laat nu ook een studie uitvoeren voor de realisatie van een nieuwe Kruispoortbrug. Eerder deed het dat al voor een nieuwe Krakelebrug en later dit jaar start ook de bouw van een nieuwe Steenbruggebrug. Eind dit jaar moet de studie afgerond zijn. “Dit is ook een kans om de verkeersknoop op onze Ring aan te pakken”, meent burgemeester Dirk De fauw.

6 februari