Vijftien klassen uit negen Brugse scholen gaan vogels tellen

Brugge Nooit zoveel huwelijken als in 2022 in Brugge, waar aantal geboortes wel in dalende lijn zit

In Brugge zijn in het jaar 2022 liefst 482 huwelijken voltrokken. Dat zijn er bijna tien per week. Nog opvallende cijfers: het aantal geboortes zit in dalende lijn terwijl het aantal overlijdens een piek kende. “De voorbije twee coronajaren hebben de cijfers flink dooreengeschud”, concludeert schepen van Burgerlijke Stand Jasper Pillen (Open Vld Plus).

15 januari