Vier Zeebrugse initiatieven krijgen ondersteuning via subsidies

NET OPEN. Evelien (40) en dochter Hay­ley-Ja­ne (20) openen biercafé in Brugge: “Hier droomden we al lange tijd van”

Brugge is een adresje voor bierliefhebbers rijker. Evelien Otteleer (40) en dochter Hayley-Jane Garcet (20) openen biercafé Bernie’s op de Vrijdagmarkt. Op de kaart? Zo'n 100 verschillende biertjes. “Het pand stond al een tijdje leeg. Het is zeker een droom die in vervulling gaat”, zegt Evelien, die het concept uit de doeken doet.