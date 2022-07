Vier twintigers in cel na gijzeling in centrum van Izegem: "Plots krioelde het hier van de politiemensen”

Izegem/BruggeVier twintigers zitten in de cel op verdenking van gijzeling. Zij namen maandagnacht een jongeman vanuit een woning in Brugge onder dwang mee. Ze staken hem in een wagen en reden naar een appartement in Izegem. Daar zou het slachtoffer vastgebonden en zwaar afgeranseld zijn. Hij kon echter zelf ontsnappen, waarna de politie op het appartement binnen viel.

Dinsdagavond omstreeks 20.30 uur. Het was bij 35 graden nog steeds puffen in de Schoolstraat in Izegem. Maar drie aanwezigen in een appartement kregen het wel heel erg heet. Zij werden namelijk opgepakt door de politie na een indrukwekkende inval. “We waren buiten aan het eten toen we plots heel luid ‘handen omhoog’ hoorden roepen”, vertelt een buurtbewoner. “Er werd niet geschoten, maar er was wel heel kort wat tumult. En daarna werd het muisstil. Toen we buiten gingen kijken, wemelde het hier van de politiemensen.”

Die waren massaal opgetrommeld omdat in de uren voordien een jongeman in het appartement werd gegijzeld. Een gijzeling die maandagnacht in Brugge was gestart. Daar werd het slachtoffer in een wagen gedwongen. Ze brachten hem naar het appartement op de bovenverdieping in Izegem en bonden hem daar volgens onze informatie vast. Hij kreeg ook rake klappen.

Ontsnapt

Hoe het slachtoffer zichzelf precies kon bevrijden en ontsnappen, is niet duidelijk. Vast staat wel dat hij er weg geraakte en de politie verwittigde. De jongeman werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en niet veel later viel de politie op het adres binnenviel. Dat gebeurde volgens de eerste berichten door het speciaal interventiekorps. Op dat moment waren nog vier jongemannen aanwezig. Onder hen ook de huurder van het appartement. Zij werden allemaal in de boeien geslagen. Ze verschenen ondertussen voor de onderzoeksrechter in Brugge en die besliste om hen aan te houden. Al zouden ze allemaal beweren niets met de gijzeling te maken te hebben.

Volledig scherm Gespecialiseerde eenheden van de federale politie vielen op dinsdag 19 juli 2022 langs de Schoolstraat in Izegem binnen in de flat op de bovenste verdieping van het appartementsgebouw met gedeeltelijk bruin gestucte voorgevel. © Hans Verbeke

Het parket van Brugge bevestigt de feiten, maar blijft karig met commentaar. “Het openbaar ministerie bevestigt dat er een persoon onder dwang werd meegenomen vanuit een woning in Brugge. Er werden vier personen aangehouden”, zegt procureur Fien Maddens. “Het onderzoek loopt volop en daarom wordt geen bijkomend commentaar gegeven.”

Waarom het slachtoffer precies gegijzeld werd, is voorlopig dan ook niet duidelijk. Al hebben buurtbewoners wel een vermoeden. Zij reageren namelijk niet meteen verrast op de inval. “Het gerucht doet al langer de ronde dat de bewoner zich met drugs inlaat. Het was hier ook vaak een komen en gaan, op de meest onmogelijke uren. Hopelijk keert de rust hier nu een beetje terug.”

Het viertal zit momenteel in de gevangenis en mag geen contact met elkaar hebben. Ze verschijnen dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Die zal dan beslissen of ze al dan niet een maand langer in de cel moeten blijven.

