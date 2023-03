Vier studenten Howest organiseerden de zesde editie van Brugge Classic

Voor Dominique De Clerck (40) uit Zedelgem is het de tweede keer dat hij deelneemt aan de Brugge Classic. “Het is mijn eerste lange rit tegen een hoog tempo van het nieuwe seizoen. Het is een perfecte voorbereiding voor Ride to Unite, een event dat we deze zomer zullen organiseren voor het goede doel. We zullen met 24 deelnemers 5 dagen fietsen en de opbrengst gaat naar de Stichting Pelicano.” Schepen van sport, Franky Demon (CD&V) benadrukte dat de stad zijn focus verlegt op regisseren en minder zelf organiseren. “Deze samenwerking met Howest, Sport en Bewegen, in het kader van het project Brugge beweegt, is een perfect voorbeeld van hoe beide partijen hier voordeel kunnen uitslaan.”