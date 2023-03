Vier samen met The Starlings, Coely, Dimitri Vegas & MATTN, Henri PFR en Team DAMP de JEZ!-feestweek

RESTOTIP. Fiji in Blankenber­ge: “Locatie, setting én zelfgemaak­te loempia’s, meer is echt niet nodig om toeristen én locals te overtuigen”

Met het Leopoldpark naast de deur, de zeedijk die je bijna kan aanraken en tal van grote parkings in de buurt heeft het nieuwe restaurant Fiji in Blankenberge alvast de locatie mee om tot een succes uit te groeien. Maar van een topzaak verwachten we natuurlijk ook lekker eten. Kan Fiji de verwachtingen inlossen? Lees er hier wat meer over.