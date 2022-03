Vier kajakkers naar ziekenhuis na (bijna) aanvaring met binnenschip in Brugge

De aanvaring gebeurde even voor 18 uur. Volgens de eerste vaststellingen waren twee kajakboten aan het varen in het kanaal Brugge-Varsenare. Op een bepaald moment kwam plots een binnenschip in beeld, die een aanvaring niet meer kon vermijden. De kajakkers, vier in totaal, belandden in het water. Meteen werden de hulpdiensten opgetrommeld, maar het viertal kon snel in veiligheid gebracht worden. Ze raakten op eigen kracht aan wal.