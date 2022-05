Vier creatieve onderneemsters bundelen de krachten in pop-upzaak met unieke creaties in Brugge

Brugge “Ook blinden, doven of mensen met autisme moeten van Heilig Bloedpro­ces­sie kunnen genieten”: Brugges schoonste dag pakt uit met Europese primeur om iédereen aan te spreken

Een app met audiodescriptie en filmpjes in Vlaamse gebarentaal, twee afgebakende zones voor personen met een handicap én een live-uitzending op de regionale tv moeten van de Heilig Bloedprocessie in Brugge één van de meest toegankelijke buitenevenementen van Vlaanderen maken. Met de steun van de Nationale Loterij worden doven, blinden, slechtzienden of mensen met een andere handicap voortaan beter bediend. “De tijd waarin mensen apart op een verhoogd podium worden geplaatst, is voorbij.”

26 april