Vier bouwblokken, een overdekte markthal én een Albert Heijn: dit wordt de toekomstige invulling van de Veemarkt in Brugge

Het gebouw is iconisch en de verloedering al een tijdje ingezet, maar de toekomst lacht de Veemarkt in Sint-Michiels nu écht weer toe. Enerzijds is er een verkavelingsaanvraag aangevraagd die de site opdeelt in verschillende loten om in fasen te kunnen ontwikkelen en verkopen. Zoals eerder bekend komen er zo'n 200 woningen op de site, die elke Bruggeing vooral kent van de zondagse markt. Sinds 3 juli 2011 komen er wekelijks meer dan tachtig marktkramers samen. Duizenden mensen vinden er hun gading. “Het is een van de meest bezochte markten in onze provincie”, zegt Hedwig Demeulenaere van de Brugse Marktkramersbond. “De locatie heeft natuurlijk heel veel voordelen: 1.400 parkeerplaatsen, een eigen cafetaria met 400 plaatsen en een goede bereikbaarheid.”