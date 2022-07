Vief Brugge leert je bridge spelen

Bridge is de koningin onder de kaartspelen. Het is een erg leuke manier om uw geheugen te trainen en uw hersenen actief te houden. Bovendien is het een erg sociaal spel. Vief Brugge Bridge biedt de kans om te leren bridgen onder begeleiding van Paul Clement. Er is een gratis proefles op donderdag 15 september. Vooraf inschrijven is aangewezen. De cursus gaat vervolgens door op donderdag 22 en 29 september, 6, 13, 20 en 27 oktober, telkens van 14 tot 17 uur in dienstencentrum Meulewech, Kosterijstraat 40 in Brugge. Kostprijs is 50 euro.