VIDEO. Na 17 jaar trok er opnieuw een Reuzenstoet door de Brugse binnenstad: “Voor ons is dit een bijzondere dag”

In processtukken uit de 17de eeuw blijkt dat de heksensabbat van Cathelyne Verpoort, die bezemleurder was van beroep, gehouden werd niet ver van de laatste herberg in Koolkerke. Daarom besliste het plaatselijke feestcomité om haar in ere te herstellen. Voorzitter Geert Van Mulders: “Het is de eerste keer sedert 17 jaar dat er in Brugge nog een reuzenstoet is geweest. We denken dat we hiermee redelijk wat mensen kunnen aanspreken.” De organisatoren verwelkomden ook enkele reuzen uit Jabbeke en Blankenberge. Stadsbeiaardier Wim Berteloot van de Brugse Klokkenspelvereniging begeleidde het publiek met een mobiele carillon. Het spektakel op de Burg werd afgesloten met het zingen van het Koolkerkse reuzenlied en het Brugse volkslied door Benny Scott.