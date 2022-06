VIDEO - Marcel Vanthilt valt De Kelk binnen om overwinning Willy-Café van Vlaanderen bekend te maken: “We hebben ons hart en ziel in deze zaak gelegd en deze titel is de kers op de taart”

BruggeDe Kelk in de Langestraat in Brugge werd verkozen tot het Willy-Café van Vlaanderen. Het was Marcel Vanthilt die vanavond de overwinning kwam bekendmaken in het legendarische café dat sinds maart 2017 uitgebaat wordt door Vincent ‘Vinnie’ De Jaegher en zijn vriendin Lisa Demeyere.

Tijdens de voorbije anderhalve maand ging radiozender Willy op zoek naar hét Willy-café van Vlaanderen! De criteria waren: een café met fris getapt bier, toffe stamgasten, veel sfeer en vooral eentje waar goeie muziek op staat. Duizenden luisteraars brachten hun stem uit en dat leverde deze 5 provinciale laureaten op: Rock Café Etalage in Heusden-Zolder, The Roxy in Herentals, Het Zevende Zegel in Ottenburg en Muziekcafé Elpee in Deinze en De Kelk in Brugge.



De voorbije week kregen deze 5 zaken het bezoek van de vakjury die bestond uit Pascal Braeckman, Eric Meersmans (20 jaar AB Café), Franky De Smet-Van Damme (Channel Zero), Anne-Sophie van High Hi en Loïc Van Impe. Ze werden o.a. beoordeeld op het vlak van sfeer, bierkaart, muziek,... De café moesten bovendien ook een concert organiseren. Een week lang trok Wim Oosterlinck tussen 18u en 20u naar 1 van de 5 finalisten voor een live uitzending. Uiteindelijk was het Marcel Vanthilt die vanavond De Kelk binnenviel om er het goede nieuws bekend te maken.

Dankzij zijn overwinning mag De Kelk een jaar lang de titel dragen van het ‘beste Willy-café van Vlaanderen’. Bovendien zal de radiozender doorheen het jaar verschillende keren verwijzen naar de Brugse horecazaak. Herberg De Kelk zag het levenslicht in 1909 en is sindsdien nooit meer veranderd van naam. Van in het begin werd er gefeest en gedanst en groeide De Kelk uit tot een belangrijk speler voor de Brugse muziekscene, theater en fuiven. In maart 2016 ging het café een laatste keer onder de hamer tijdens een openbare verkoop. Na een broodnodige en grondige renovatie gingen de deuren in maart 2017 terug open. Het waren Vincent De Jaegher en zien vriendin Lisa Demeyere die met 345.000 euro het hoogste bod uitbrachten op de horecazaak en het aanpalende handelspand.

De Kelk is sinds 1909 een begrip in de Brugse caféwereld.

Het koppel blies De Kelk sindsdien met succes nieuw leven in. De 3 speerpunten daarbij zijn muziek, lekkere bieren en gezellig samen zijn. Vincent De Jaegher: “Qua muziek mag je hier een breed genre verwachten. Vooraan gaat dit van een leuke mix van 60’s, 70’s, 80’s, 90’s tot nu. Pop, rock, blues, zachte gitaren, hardere gitaren. Dit al naar humeur van de chef en wat de avond brengt. Achteraan in de concert- en fuifzaal is dit net zo, voor elk wat wils dus.”

In een eerste reactie zegt De Jaegher: “Dit is een ongelooflijke kers op de taart voor al het werk dat we al enkele jaren doen. Deze wedstrijd was echt op ons lijf geschreven. Ik denk dat onze bierkaart een doorslaggevende rol speelde en natuurlijk is er ook de muziek. De songs die we hier spelen hoor je ook op radiozender willy.Ik heb ook gemerkt dat we blijkbaar een hele trouwe aanhang hebben die op ons gestemd heeft.”



Zijn duidelijk geëmotioneerde vriendin vult aan: “We hebben bewezen dat Bruges la morte verleden tijd is. Ik hoop dat we dankzij deze titel nu ook veel mensen van buiten Brugge zullen aantrekken om naar onze optredens te komen kijken. We zijn altijd het zwarte schaap van de pandemie geweest en de ondersteuning door willy doet ongelooflijk veel deugd. We hebben ons hart en ziel in De Kelk gelegd en ik denk dat dit ook uitgestraald wordt naar onze klanten.”

En ook de jury is blij met deze verdiende winnaar. “De Kelk bevat alles wat een Willy-café moet hebben: lekker veel bier, goeie muziek en een cool interieur dat muziek ademt en als een gezellige living aanvoelt. Het coole is ook dat ze een arsenaal aan biertjes hebben in thema van muziek en bovendien staan uitbaters Vinnie en Lisa er zelf achter de toog. Dit rock’n roll koppel deelt hun passie voor muziek en bier perfect met de buitenwereld”, vertelt Anne-Sophie. “Allen daarheen dus!” En ook Loïc is enthousiast: “Fantastisch café, fantastische bieren en fantastisch gezelschap! Ik zou met plezier een hotelkamer boeken in Brugge om er een avond te spenderen!”

